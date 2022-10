Bundesliga: FC Schalke 04 – TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 20:30 Uhr)

S04 will gegen Hoffenheim die schwarze Serie von drei Niederlagen beenden. Schalke musste sich am letzten Spieltag gegen Bayer 04 Leverkusen mit 0:4 geschlagen geben. Am letzten Spieltag nahm die TSG 1899 Hoffenheim gegen den SV Werder Bremen die zweite Niederlage in dieser Spielzeit hin.