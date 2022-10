2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – FC Hansa Rostock (Freitag, 18:30 Uhr)

Am Freitag trifft die SpVgg auf die Hansa. Anstoß ist um 18:30 Uhr. Fürth kam zuletzt gegen den SSV Jahn Regensburg zu einem 2:2-Unentschieden. Am letzten Samstag verlief der Auftritt von Rostock ernüchternd. Gegen den SC Paderborn 07 kassierte man eine 0:3-Niederlage.

Auf des Gegners Platz hat FC Hansa Rostock noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst vier Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert der Gast auf Platz zehn, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Die Ausbeute der Offensive ist beim Team von Coach Jens Härtel verbesserungswürdig, was man an den erst zehn geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann.