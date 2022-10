FC Bayern: Hat Karl-Heinz Rummenigge etwas gegen Julian Nagelsmann?

Karl-Heinz Rummenigge will ein Lob für Julian Nagelsmann loswerden, bei dem kommt das jedoch anders an. Auch, weil er in der Vergangenheit schon öfter Gegenwind bekam?

Was das interne Geschehen an der Säbener Straße angeht, mag die Tür zu sein, doch ein paar Blicke von der gegenüberliegenden Straßenseite müssen ja auch weiterhin erlaubt sein. Und wenn dann - was in Rummenigges Fall naturgemäß häufig vorkommt - auch noch jemand wissen will, was man so denkt, wird aus dem stillen eben doch schnell mal ein redseliger Beobachter. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)