Champions League: BVB-Offensive mangelhaft - Einzelkritik zum Remis gegen Sevilla

TOM ROTHE (bis 46.): Der 17-Jährige gilt als riesiges Linksverteidiger-Talent. Bei seinem Startelf-Debüt in der Königsklasse hatte er aber zittrige Beine. Die Aufregung merkte man ihm richtig an. Wirkte überfordert, was sich in elf (!) Fehlpässen zeigte. Zur Pause wurde er deshalb runtergenommen. SPORT1-Note: 5