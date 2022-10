Champions League: BVB-Star Jude Bellingham jagt Erling Haaland

Mit seinem Treffer zum 1:1 in der 35. Minute gegen den FC Sevilla hat Jude Bellingham seinen beeindruckenden Lauf in dieser Champions League-Saison fortgesetzt. Der Engländer traf somit im vierten Spiel in Folge für den BVB in der Königsklasse - und jagt nun den Rekord seines guten Freundes Erling Haaland. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)