Dortmunds U19-Spieler rassistisch beleidigt

Der Sieg der U19 von Borussia Dortmund in der Youth League gegen den FC Sevilla ist erneut von rassistischen Vorfällen überschattet worden. Wie die Ruhr Nachrichten am Dienstagabend berichten, ist Dortmunds Abdoulaye Kamara beim 2:0 (1:0) mit Affenlauten verunglimpft und verbal beleidigt worden. Bereits beim Hinspiel in Sevilla in der vergangenen Woche war der aus Guinea stammende Kamara das Ziel rassistischer Anfeindungen.