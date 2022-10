BVB: Wieder Rassismus-Eklat! Kamara in Youth-League-Spiel von Sevilla-Spieler mit Affenlauten beleidigt

Tullberg: „Fand die Reaktion des Schiedsrichters nicht okay“

Der Nachwuchs-Coach der Dortmunder kritisierte zudem das Verhalten der UEFA: „Ich konnte es nicht glauben, aber ein UEFA-Offizieller hat tatsächlich angefangen, mit mir zu diskutieren, wie ein Affe klingt und was ein Affe sagt. Das war unfassbar“, sagte Tullberg. Er betonte: „Ich fand die Reaktion der Schiedsrichter nicht okay. Wie sollen wir beweisen, dass es die Beleidigungen gegeben hat?“

Mannschaft spielt trotz Eklat weiter - Ricken wird deutlich

„Ich habe den Jungs in der Halbzeit wieder gesagt, wir können in der Kabine bleiben. Aber die Jungs haben gesagt: ‚Nein, Trainer – wir geben sportlich die Antwort und wir gewinnen das Spiel‘“, sagte Tullberg. Kamara, der stark spielte und mit Gelb vorbelastet war, blieb zur Pause allerdings in der Kabine.