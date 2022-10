Anzeige

Champions League: BVB - Sevilla & Leipzig - Glasgow heute LIVE im TV, Stream, Ticker BVB-Youngster in der Startelf

Kapitän Bellingham: Deswegen trägt der Youngster die Binde

SPORT1

Borussia Dortmund kann mit einem Sieg gegen Sevilla womöglich den Achtelfinaleinzug bereits perfekt machen. RB Leipzig hingegen will sich in eine gute Ausgangslage versetzen.

Feiert der BVB den vorzeitigen Einzug in das Champions-League-Achtelfinale?

Mit einem Sieg gegen den spanischen Vertreter FC Sevilla kann Borussia Dortmund unter Mithilfe von Manchester City bereits den Einzug in die nächste Runde klarmachen. Die Schwarz-Gelben müssen dafür den kriselnden Andalusien-Klub bezwingen und parallel auf einen Punktgewinn von Manchester City in Kopenhagen hoffen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Anzeige

Nach diesem Szenario hätten die Schwarz-Gelben dann neun Punkte und lägen vor dem FC Sevilla und vor Kopenhagen (beide aktuell ein Punkt) uneinholbar auf einem der zwei vorderen Plätze, die zum Weiterkommen berechtigen.

BVB-Lazarett lichtet sich

Gegen die Andalusier wirft Trainer Edin Terzic die Rotationsmaschine an. Nicht weniger als fünf Änderungen im Vergleich zum 2:2 gegen die Bayern gibt es.

Dabei kommt es zur Rückkehr von Gregor Kobel im Tor. Außerdem stehen Tom Rothe, Thomas Meunier, Karim Adeyemi und Anthony Modeste in der Dortmunder Startelf.

Nach dem Last-Second-Remis gegen den FC Bayern in der Bundesliga dürfte die Stimmung beim BVB derzeit kaum besser sein. Auch das Lazarett der Schwarz-Gelben lichtet sich ein wenig. So kann Edin Terzic wieder uneingeschränkt auf die Dienste von Mats Hummels zurückgreifen, der Innenverteidiger verließ beim Kracher gegen die Bayern bereits in der Halbzeit den Platz.

Auch Thomas Meunier dürfte dem BVB wieder zur Verfügung stehen, wie Terzic auf der Pressekonferenz mitteilte. Giovanni Reyna könnte ebenfalls wieder ein Thema für den Kader gegen Sevilla werden, er konnte sein Trainingspensum steigern.

Einen Einsatz von Marco Reus will sich Terzic noch etwas zurückhalten: „Der Infekt hat Marco in seiner Reha etwas zurückgeworfen. Bei ihm schielen wir eher Richtung Wochenende.“ Im Gegensatz zu Reus könnte Gregor Kobel wieder in den Fokus des Trainers rücken: „Gregor Kobel ist seit drei Tagen komplett im Training. Er ist unsere Nummer eins. Sobald er signalisiert, dass er bei 100 Prozent ist, wird er spielen.“

Anzeige

Beim Gegner aus Sevilla sieht die emotionale Lage etwas anders aus. Nach der deutlichen 1:4-Niederlage im Hinspiel und nach nur fünf Punkten aus sieben La Liga-Spielen entließen die Andalusier ihren Trainer Julen Lopetegui. Mittlerweile ersetzt hat ihn der Argentinier Jorge Sampaoli, der bereits von 2016 bis 2017 Trainer des Klubs war.

Unter Sampaoli holte der FC Sevilla am Wochenende ein 1:1 gegen Athletic Bilbao, beim BVB wollen die Spanier ihre Chancen auf das Weiterkommen in der Königsklasse wahren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

So können Sie Borussia Dortmund vs. FC Sevilla LIVE verfolgen

TV: -

- Livestream: Amazon Prime Video

Liveticker: Sport1.de

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla: Die Aufstellungen

BVB: Kobel - Meunier, Süle, Hummels, Rothe - Can - Bellingham, Özcan - Adeyemi, Malen - Modeste

FC Sevilla: Bono - Carmona, Nianzou, Marcao, Acuna - Jesus Navas, Rakitic, Gudelj, Suso - Lamela, En-Nesyri

Raphael Guerreiro und Jude Bellingham setzten im Abschlusstraining vor dem wichtigen Champions-League-Spiel gegen Sevilla im Mannschaftstraining aus. Die Gründe sind dafür allerdings noch nicht bekannt. Edin Terzic könnte aus Belastungssteuerungsgründen auf das Duo verzichtet haben.

Borussia Dortmund vs. FC Sevilla: Infos zum Spiel

Anstoß: 11.10.2022 - 21.00 Uhr

Stadion: Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Schiedsrichter: Srdjan Jovanovic (Serbien)

Anzeige

Springt Leipzig auf Platz zwei?

Im Gegensatz zum BVB läuft es für RB Leipzig noch nicht ganz so rund. Die Sachsen siegten zwar unter Neu-Trainer Marco Rose gegen den VfL Bochum (4:0) und im Hinspiel in der Königsklasse gegen Celtic Glasgow (3:1), kamen allerdings am Wochenende nicht über ein 1:1 beim heimschwachen 1. FSV Mainz 05 hinaus.

Dementsprechend wollen die Sachsen so schnell wie möglich wieder auf die Siegerstraße gelangen - und das am liebsten bereits beim Auswärtsspiel in Schottland. Im Celtic-Park in Glasgow wartet auf alle RB-Spieler einen atemberaubende Atmosphäre, die es den Sachsen schwer machen will, drei Punkte zu entführen.

„Paradies,“ so nennen und besingen die Celtic-Fans ihr Stadion, das für Gästeteams allzu oft einem Ausflug in die Hölle gleicht. 60.000 Schotten verwandeln den Celtic Park in ein Tollhaus und sorgen für eine Stimmung, die erdrücken und einschüchtern kann.

„Tolles Stadion, tolle Fans und eine wahnsinnige Stimmung. Es macht sehr viel Spaß, hier zu spielen“, urteilte Trainer Rose: „Wir müssen mit maximalem Selbstvertrauen und gegenseitiger Unterstützung, aber auch viel Spaß all das aufnehmen und annehmen.“

„Es kommt eine Menge Arbeit auf uns zu im Verteidigen“, sagte Rose: „Ich glaube aber auch, dass wir Räume bekommen werden. Wir haben auch eine gute Offensive.“ Spielmacher Emil Forsberg forderte, mit dem „gleichen Mut und der gleichen Überzeugung“ anzutreten: „Wir haben viel Qualität.“

Mit einem Sieg bei Celtic Glasgow winkt RB vorübergehend der Sprung auf Platz zwei der Tabelle. Parallel bekommt es Schachtjor Donezk mit Real Madrid zu tun, die bislang noch makellos durch die Gruppenphase marschieren.

Der zuletzt glänzend aufgelegte Marcel Halstenberg wird beim Spiel allerdings nicht mitwirken können, er trat die Reise nach Schottland aufgrund einer leichten Zerrung in der Muskulatur des Rippenbereichs nicht an.

So können Sie Celtic Glasgow vs. RB Leipzig LIVE verfolgen

Anzeige

Celtic Glasgow vs. RB Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Celtic Glasgow: Hart - Juranovic, Carter-Vickers, Welsh, Taylor - Haksabanovic, O‘Riley, Hatate - Abada, Giakoumakis, Jota

RB Leipzig: Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Kampl, Schlager - Szoboszlai, Werner - Nkunku - Silva

Celtic Glasgow vs. RB Leipzig: Infos zum Spiel

Anstoß: 11.10.2022 - 21.00 Uhr

Stadion: Celtic Park (Glasgow)

Schiedsrichter: Halil Umut Meler (Türkei)

Alles zur Champions League bei SPORT1