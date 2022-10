Anzeige

FC Bayern: Nagelsmann spricht über Neuer-Ausfall - Goretzka verteidigt seine BVB-Gratulation Fällt Neuer länger aus?

Ohne Neuer, mit Youngster: Bayern mit Personalnot nach Pilsen

SPORT1

Vor dem Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen stellen sich Julian Nagelsmann und Leon Goretzka der Presse. SPORT1 fasst alle Aussagen im Ticker zum Nachlesen zusammen.

Der FC Bayern will am Mittwochabend gegen Viktoria Pilsen den nächsten Sieg in der Champions League einfahren und das Weiterkommen in die K.o.-Runde vorzeitig klar machen.

Auf der Pressekonferenz im Vorfeld spricht Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über den Ausfall von Manuel Neuer, der womöglich auch das Bundesligaspiel am Wochenende gegen den SC Freiburg verpassen könnte. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League).

Anzeige

Leon Goretzka verteidigt derweil seine Gratulation an den BVB nach dem dramatischen 2:2, für die der deutsche Nationalspieler zuletzt kritisiert wurde.

Die Bayern-PK zum Nachlesen.

+++ Das war es mit der PK +++

Die letzte Frage wurde gestellt, die Pressekonferenz ist beendet. Bis bald!

+++ Nagelsmann über die Partie in Pilsen +++

„Die Vorhersehbarkeit der Aufstellung ist für mich kein großes Problem. Mit zwölf Punkten hätten wir eine gute Ausgangslage, die nächste Runde zu erreichen. Das würde uns die nötige Ruhe geben, auch für Sonntag gegen Freiburg. Das ist ein extrem wichtiges Spiel für uns.

Es liegt an uns, diesen Ruhepol Champions League beizubehalten. Morgen und am Sonntag will jeder meiner Spieler spielen. Ein Spiel spielt man immer, um es zu gewinnen, egal gegen wen.“

+++ Nagelsmann über Sven Ulreich und Manuel Neuer +++

„Sven hat eine große Erfahrung. Er ist daran gewöhnt, gute Leistungen zu bringen, wenn er gebraucht wird. Manu hätte auch in einem K.o.-Spiel morgen nicht gespielt. Die Schmerzen im Schulterbereich sind zu groß. Für Sonntag müssen wir abwarten, wie es bei ihm aussieht. Zum Glück haben wir noch ein paar Tage Zeit.“

Anzeige

+++ Nagelsmann über einen fehlenden Stürmer +++

„Wir haben statistisch gesehen mehr Chancen als letztes Jahr. Es hat auch etwas Gutes vielleicht, dass wir vorne variabler sind. Generell ist es immer eine Frage des Transfermarktes, was auch sinnvoll für uns ist. In einer Phase, wo man weniger Tore schießt, stellt sich die Frage natürlich immer leichter.

Meine Aufgabe ist es, es zu steuern, dass wir es kompensieren können. Das Thema habe ich jetzt schon oft kommentiert. Es ist immer auch die Frage, was auf dem Transfermarkt verfügbar ist. Der Kader ist gut genug.“

+++ Nagelsmann über Leon Goretzka +++

„Leon macht es außergewöhnlich gut. Es ist nicht so einfach, nach mehreren Rückschlägen immer wieder zurückzukommen. Er coacht auch sehr viel im Training, das ist sehr auffällig. Er versucht viel Verantwortung zu übernehmen.

Er gibt dem Trainer immer ein gutes Gefühl. Er marschiert vorweg. In seinen Aktionen hat er viel Dynamik, ist ein geradliniger Spieler. Mit Leon haben wir eine andere Körperlichkeit im Spiel, auch im Kopfballspiel. Er ist ein klassischer Box-to-Box-Spieler. Wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er eine gute Saison und eine gute WM für Deutschland spielen.“

+++ Nagelsmann über Mathys Tel +++

„Mathys ist ein Kandidat für morgen. Er ist ein Talent, ein sehr junger Spieler, der noch viel lernen kann. Wir haben noch ein paar andere Spieler, die ein gewisses Standing haben. In Frankreich hat er auch keine 30 Spiele bei den Profis gemacht. Er muss sich entwickeln, das macht er ständig. Natürlich ist es auch so, dass wir im 3-Tage-Rhythmus spielen und auch immer an das Spiel am Wochenende denken.

Mathys Tel könnte gegen Pilsen beginnen

Thomas Müller soll zum Beispiel auch am Sonntag spielen. Eric Maxim Choupo-Moting hat gegen Dortmund als Einwechselspieler besser gepasst, deshalb haben wir uns am Wochenende für ihn entschieden.

Das Gleichgewicht zu finden, ist von außen betrachtet einfacher als von innen. Mathys ist 17 und spielt bei Bayern München. Er hat die Aufgabe, konstant gute Leistungen zu bringen und dann wird er auch konstant mehr Minuten sammeln.“

Anzeige

+++ Goretzka verlässt die Bühne +++

Das war es mit Leon Goretzka, es folgt Julian Nagelsmann.

+++ Goretzka über Pöbeleien von Fans +++

„Ich habe es am Rande mitbekommen. In den 90 Minuten, in den ich auf dem Platz stand, kann mir niemand vorwerfen, nicht alles für den Sieg getan zu haben. Sobald das Spiel abgepfiffen ist, sollte man trotz aller Emotionen den Sportsgeist wahren. Ich sehe darin kein Problem, warum man seinem Gegner nicht auch zu einem gelungenen Comeback gratulieren darf.

Wer sich da angegriffen fühlt, den werde ich mit seinen Emotionen erstmal alleine lassen.“

+++ Goretzka über den engen Spielplan +++

„Es ist natürlich eine besondere Situation für alle, die an der WM teilnehmen. Solange man sich in einer guten Verfassung fühlt, ist es das Schönste, alle drei Tage ein Spiel zu haben. Das ist das, warum wir das alle machen. Natürlich würde man sich vor einer WM eine längere Vorbereitungszeit wünschen, aber es ist so, wie es ist.

Der Bundestrainer hat uns die Aufgabe gegeben, die Zeit perfekt zu nutzen und sich vorzubereiten.“

+++ Goretzka über das BVB-Spiel +++

„Natürlich haben wir zusammen mit unserem Trainer das Dortmund-Spiel analysiert. Zwei, drei Tage später ist aber schon das nächste Spiel. Wir haben uns daher auch mit Pilsen beschäftigt. Wir setzen uns eher mit den kommenden Partien auseinander. Ich habe die Zeit im Bus damit verbracht, gefühlt 5000 Autogrammkarten zu schreiben.

Grundsätzlich setzen wir uns mit den vergangenen Spielen auseinander, aber auch mit den anstehenden.“

Anzeige

+++ Goretzka über Mathys Tel +++

„Mathys ist noch sehr jung und hat die Möglichkeit, sich täglich bei uns weiterzuentwickeln. Er macht es im Training und in den Einsätzen bisher sehr gut. Für einen 17-Jährigen ist er schon sehr weit.“

+++ Goretzka über einen fehlenden Stürmer +++

„Unterschätzt haben wir die Situation nicht. Robert Lewandowski hat viele Tore für uns geschossen, klar. Wenn man die letzten Spiele anschaut, waren wir schon in der Lage, Tore zu schießen. In den nächsten Wochen werden wir keinen neuen Stürmer dazubekommen. Wir werden auch mit dem jetzigen Kader zurück in die Spur finden.“

+++ Goretzka über das Spiel in Pilsen +++

„Es ist ein wichtiges Spiel für uns. Wir werden uns hochmotiviert in das Spiel begeben. Wir wollen mit einem Sieg und zwölf Punkten nach Hause fahren.“

+++ Die PK startet +++

Die Pressekonferenz startet. Leon Goretzka betritt die Bühne.

+++ Weitere Verletzungen nach Dortmund-Spiel +++

Neben Neuer und Musiala wird auch Alphonso Davies Nagelsmann fehlen. Der Kanadier zog sich beim Top-Duell gegen den BVB nach einem Tritt von Jude Bellingham eine Schädelprellung zu.

Auch die Einsätze von Matthijs de Ligt, der gegen Dortmund mit einer Verletzung im Adduktorenbereich ausgewechselt wurde und Serge Gnabry, der einen Schlag auf sein Knie bekam, sind noch offen. Dahingegen kehrt Thomas Müller nach überstandener Corona-Infektion wieder zurück in den Kader.

Anzeige

+++ Bayern ohne Neuer, dafür mit Wanner +++

Die Münchner müssen gegen Pilsen ohne ihren Torhüter und Kapitän Manuel Neuer auskommen, der aufgrund von Schulterproblemen geschont werden soll. Der 36-Jährige verpasste bereits das Abschlusstraining. Für Neuer wird Sven Ulreich das Münchner Tor in Pilsen hüten.

Überraschenderweise kann sich Top-Talent Paul Wanner Hoffnung auf einen Einsatz machen. Der Youngster war eigentlich für das wichtige Spiel in der Youth League eingeplant, da aber Jamal Musiala wegen einer Corona-Infektion fehlen wird, steht auch der junge Österreicher im Kader.

+++ Herzlich Willkommen +++

Am Dienstag ab 19 Uhr startet die Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann und Leon Goretzka vor dem Champions-League-Duell gegen Viktoria Pilsen (21 Uhr). Nach einem dominanten 5:0-Sieg im Hinspiel können die Bayern mit einem erneuten Erfolg über die Tschechen dein Einzug in die K.o.-Runde perfekt machen.





Alles zur Champions League bei SPORT1