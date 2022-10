Champions League: Überraschung um Erling Haaland! Neuzugang von Manchester City sitzt gegen Kopenhagen auf der Bank

Bisher hatte der 22-Jährige stets in der Startelf des Teams von Pep Guardiola gestanden. Aus Leistungsgründen erfolgt die Umstellung sicher nicht, mit 20 Toren in 13 Pflichtspielen legte der Ex-Dortmunder Haaland einen Traumstart für City hin. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Haaland für PL-Kracher geschont?

Auch in der Champions League traf er in drei Spielen schon fünfmal. So auch im Hinspiel beim 5:0-Sieg am vergangenen Mittwoch, als er einen Doppelpack schnürte - und zur Halbzeit in der Kabine blieb. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)