FC Liverpool: Klopp-Sorgen werden immer größer - Alexander-Arnold und Matip verletzt

Außenverteidiger Trent Alexander-Arnold (Knöchel) und Innenverteidiger Joel Matip (Wade) haben laut Medienberichten beim 2:3 in der Liga am Sonntag beim FC Arsenal Verletzungen erlitten und werden rund zwei Wochen fehlen.

Das Duell in Champions League am Mittwoch bei den Glasgow Rangers und das Spitzenspiel in der Liga am Sonntag gegen Titelverteidiger Manchester City mit Überflieger Erling Haaland werden die beiden definitiv verpassen.