Champions League: Frankfurt gegen Tottenham ohne Knauff und Pellegrini

Vor Tottenham-Duell: Was Glasner aus Bochum gelernt hat

Das teilte der hessische Bundesligist nach dem Abflug am Dienstag nach London mit. Knauff (20) fehlt aufgrund einer Faszienverletzung im Oberschenkel, Pellegrini (23) wegen einer Schulterverletzung.

Bis auf Abwehrspieler Aurelio Buta hatten am Dienstagmittag alle Profis das Abschlusstraining in Frankfurt vor dem Gruppenspiel am Mittwoch absolviert.