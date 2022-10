Ungarns Ministerpräsident Orban trifft Union-Profi Schäfer

Viktor Orban trifft Andreas Schäfer in Deutschland © AFP/SID/MICHAL CIZEK

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat seinen mehrtägigen Aufenthalt in Deutschland für ein Treffen mit Andras Schäfer von Union Berlin genutzt.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat seinen mehrtägigen Aufenthalt in Deutschland für ein Treffen mit Andras Schäfer von Bundesliga-Spitzenreiter Union Berlin genutzt.

„Ein Besuch beim Tabellenführer. Treffen mit Andras Schäfer“, schrieb Orban, der am Vortag Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin getroffen hatte, unter ein auf seinem Profil veröffentlichten Bild bei Instagram, auf dem er Schäfer per Handschlag begrüßt.