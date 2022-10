Anzeige

Champions League: Manchester City, Juventus, Chelsea und PSG LIVE im TV, Stream & Ticker Nächste Haaland-Show?

Darum ist Guardiola "wütend" auf Haaland

SPORT1

In den frühen Spielen treten mit Manchester City und Juventus Turin gleich zwei prominente Namen an. Während City schon die nächste Haaland-Show erwartet, ist Juve um Vlahovic und Co. schon mächtig unter Druck. In den Topspielen begegnen sich PSG und Benfica, sowie Milan und Chelsea.

Reichlich Prominenz bieten die beiden frühen Spiele des vierten Spieltags der Champions League! (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Erling Haaland trifft in der Gruppe G mit Manchester City auf den Gruppenletzten FC Kopenhagen, mit dem er bereits im Hinspiel (5:0) kurzen Prozess machte und einen Doppelpack schnürte.

Anzeige

In der Halbzeit war jedoch bereits Schluss für den Norweger, der zum Rückspiel bei voller Fitness darauf aus sein wird, seinem Doppelpack aus dem ersten Aufeinandertreffen am besten noch mehrere Treffer folgen zu lassen. Zuschauer können sich wohl erneut auf ein Tore-Spektakel einstellen. (Zum Liveticker: FC Kopenhagen vs. Manchester City)

Zeitgleich ist Juventus Turin in Israel zu Gast und wird dort von Maccabi Haifa gefordert. Für die Bianconeri ist Maccabi eine Pflichtaufgabe, sofern die Italiener noch Ansprüche auf das Achtelfinale hegen. Denn in der Gruppe H liegen die Turiner mit lediglich drei Punkten jeweils vier Punkte hinter Paris Saint-Germain und Benfica Lissabon. (Zum Liveticker: Maccabi Haifa vs. Juventus Turin)

So können Sie Milan - Chelsea, PSG - Benfica sowie Juventus & City LIVE verfolgen:

TV: -

Stream: DAZN (Konferenz oder Einzelspiel)

(Konferenz oder Einzelspiel) Liveticker: Sport1.de und SPORT1 App

Draxler erklärt schweren PSG-Abschied

Das Topspiel der Gruppe steigt um 21.00 Uhr in Paris, wenn das PSG-Trio um Leo Messi, Kylian Mbappé und Neymar die formstarken Portugiesen von Benfica Lissabon empfängt. Diese sind diese Saison nämlich ebenso ungeschlagen wie die Franzosen, beide stehen mit acht Siegen an der Tabellenspitze ihrer Liga. (Zum Liveticker: Paris Saint-Germain vs. Benfica Lissabon)

Gruppe komplett offen: AC Mailand vs. FC Chelsea

In Gruppe E, der wohl noch offensten Gruppe in dieser Saison, stehen sich die beiden CL-Sieger AC Mailand und der FC Chelsea gegenüber.

Anzeige

In der engen Gruppe stehen die beiden Klubs mit jeweils vier Punkten auf Platz zwei und drei, hatten sich im Vorhinein vermutlich mehr Punkte aus den ersten drei Spielen erhofft, zumal die Gegner aus Salzburg und Zagreb deutlich kleinere Namen sind. (Zum Liveticker: AC Mailand vs. Chelsea)

Potter: "Bin nicht hier um mich mit Tuchel zu vergleichen"

Im Hinspiel gegen Milan holte Chelsea durch den 3:0-Sieg die ersten drei Punkte dieser CL-Saison, nachdem die neue Eigentümergruppe um Todd Boehly nach der Auftaktniederlage gegen Zagreb bereits rigoros durchgegriffen und Ex-Trainer Thomas Tuchel entlassen hatte.

Alle CL-Spiele am Dienstag im Überblick

FC Kopenhagen - Manchester City 18.45 Uhr

Maccabi Haifa - Juventus Turin 18.45 Uhr

Dinamo Zagreb - FC Salzburg 21.00 Uhr

AC Mailand - FC Chelsea 21.00 Uhr

Schachtar Donezk - Real Madrid - 21.00 Uhr

Celtic Glasgow - RB Leipzig 21.00 Uhr

21.00 Uhr Borussia Dortmund - FC Sevilla 21.00 Uhr

- FC Sevilla 21.00 Uhr Paris Saint-Germain - Benfica Lissabon 21.00 Uhr

Alles zur Champions League bei SPORT1