Champions League: Wo läuft Heute Abend was? BVB gegen Sevilla & Leipzig gegen Glasgow LIVE im TV & Stream? So läuft die CL im TV und Stream

Mit Kobel, ohne Reus: So lief das Abschlusstraining vor Sevilla

SPORT1

Der 4. Spieltag der Champions League steht kurz bevor. SPORT1 erklärt, wie und wo Sie die Spiele im TV und Stream verfolgen können.

Borussia Dortmund will nach dem 4:1-Sieg in Sevilla auch das Rückspiel gegen die Andalusier gewinnen. Mit einem Sieg könnten die Schwarz-Gelben unter Mithilfe von Manchester City bereits vorzeitig das Achtelfinale erreichen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der BVB, der noch am Wochenende durch das 2:2 gegen den FC Bayern großes Selbstvertrauen tanken konnte, trifft auf einen verunsicherten FC Sevilla, der im Vergleich zum Hinspiel vor einer Woche mit neuem Trainer in Dortmund antritt:

Jorge Sampaoli folgte auf Julen Lopetegui, der noch nach dem Hinspiel direkt im Anschluss entlassen wurde. Mit dem Argentinier erkämpften sich die Andalusier am Wochenende ein 1:1 gegen Athletic Bilbao, in Dortmund will sich der spanische Klub die Chance auf das Weiterkommen in der Königsklasse wahren.

Amazon Prime Video überträgt den BVB live und exklusiv

Die Partie am Dienstagabend um 21:00 Uhr überträgt Amazon Prime Video live und exklusiv. DAZN, das wiederum in der letzten Woche das Spiel des BVB in Sevilla übertrug, zeigt dieses Mal keine Live-Bilder der Schwarz-Gelben. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Ansonsten dürfen sich die Nutzer des Streamingdienstes DAZN wie gewohnt auf alle anderen Gruppenspiele des 4. Spieltags freuen. So überträgt DAZN parallel zum BVB-Spiel alle weiteren Spiele um 21:00 Uhr sowie die beiden Partien um 18:45 Uhr in der Konferenz oder in der Einzeloption, unter anderem Celtic Glasgow vs. RB Leipzig oder auch AC Mailand vs. FC Chelsea bietet der Münchner Streamingdienst am Dienstagabend an.

Auch am Mittwochabend steht die Königsklasse wie gewohnt im Zeichen von DAZN. Dann überträgt der Streamingdienst alle Spiele live und exklusiv, unter anderem den Auftritt des FC Bayern in Pilsen oder die Frankfurter Eintracht bei den Spurs in London.

SPORT1 begleitet alle Partien des 4. Spieltags der Champions League im Champions League im LIVETICKER.

Alle CL-Spiele am Dienstag im Überblick

FC Kopenhagen - Manchester City 18.45 Uhr ( DAZN )

) Maccabi Haifa - Juventus Turin 18.45 Uhr ( DAZN )

) Dinamo Zagreb - FC Salzburg 21.00 Uhr ( DAZN )

) AC Mailand - FC Chelsea 21.00 Uhr ( DAZN )

) Schachtar Donezk - Real Madrid - 21.00 Uhr ( DAZN )

) Celtic Glasgow - RB Leipzig 21.00 Uhr ( DAZN )

) Borussia Dortmund - FC Sevilla 21.00 Uhr ( Amazon Prime Video )

) Paris Saint-Germain - Benfica Lissabon 21.00 Uhr (DAZN)

Alle CL-Spiele am Mittwoch im Überblick

SSC Neapel - Ajax Amsterdam 18.45 Uhr ( DAZN )

) Atletico Madrid - Club Brügge 18.45 Uhr ( DAZN )

) Glasgow Rangers - FC Liverpool 21.00 Uhr ( DAZN )

) Viktoria Pilsen - FC Bayern 21.00 Uhr ( DAZN )

) Tottenham Hotspur - Eintracht Frankfurt 21.00 Uhr ( DAZN )

) Bayer Leverkusen - FC Porto 21.00 Uhr ( DAZN )

) FC Barcelona - Inter Mailand 21.00 Uhr ( DAZN )

) Sporting Lissabon - Olympique Marseille 21.00 Uhr (DAZN)

Alles zur Champions League bei SPORT1