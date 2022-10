2. Bundesliga: KSC-Profi fehlt aus noblem Grund! Franke verzichtet wegen Stammzellen-Spende auf Spiel gegen Darmstadt

Marcel Franke verzichtet aus freien Stücken auf einen Einsatz am Wochenende gegen Darmstadt. Er hofft, so ein Leben retten zu können.

Der 29 Jahre alte Innenverteidiger fehlt am Samstag im Punktspiel gegen Darmstadt 98, weil er am Donnerstag Stammzellen spendet und er die Aussicht hat, damit ein Leben retten. Das verkündeten die Karlsruher am Dienstag.