FIFA 23: Weiter keine Reaktion! EA Sports ignoriert Pack-Skandal

Der Eklat um das am Wochenende von EA fälschlicherweise veröffentlichte Hero-Pack hat innerhalb der FIFA-Community für Aufsehen gesorgt. Von einem Statement fehlt bislang jede Spur.

EA Sports hat es schon wieder getan. Kurz nach dem offiziellen Release von FIFA 23 hat der Spieleentwickler bereits für den ersten großen Skandal gesorgt. Am Samstagabend erschien versehentlich ein tauschbares (= enthält Karten, die an andere Spieler verkauft werden können) Hero-Pack im Shop des FUT-Modus.

Obwohl der Publisher den Fehler nach wenigen Minuten korrigierte und den 25k-Schnapper aus dem Store entfernte, war der Schaden bereits angerichtet. Auf ein Statement zu dem Vorfall wartet die Community bis heute. Doch was war genau passiert?

Hero-Pack zerstört den Transfermarkt

Dazu trat noch ein Fehler bei der korrekten Namensanzeige auf. Während es bei einigen Spielern als „FUT Heroes Pack“ verfügbar war, sah sich ein Teil der Community einem „Road-to-the-Knockouts-Grundlagen-Pack“ - wie wir heute wissen das eigentlich angedachte Set - gegenüber, in dem allerdings trotzdem ein Hero zu ziehen war.

In der Folge stürzten die Preise der Hero-Karten zwar nur für eine kurze Zeit, aber dafür umso rapider in den Keller. Viele Zocker verloren einen Großteil ihrer Münzen, die Trader nutzen dagegen die Gunst der Stunde und investierten fleißig. Als die Preise wieder anstiegen, war Zahltag. Mehrere Millionen Münzen Gewinn waren keine Seltenheit.

EA Sports hält sich bedeckt

Diejenigen, die nicht das Glück hatten, um 19 Uhr an der Konsole gewesen zu sein, das Pack aufgrund des anderen Namens ignorierten oder schlichtweg die Mechanismen des Online-Modus nicht in Gänze verstehen, müssen die Konsequenzen des Fehlers von EA ertragen. Ein erheblicher Münzennachteil gegenüber der Konkurrenz sowie einem Wertverlust des eigenen Teams zu so einem frühen Zeitpunkt nach Release tut nicht nur weh, sondern demotiviert extrem.