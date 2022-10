Anzeige

Worlds 2022: Rogue rockt, Fnatic kämpft & G2 steckt in der Klemme Worlds 22: G2 in der Klemme, Rogue rockt!

Around the Worlds 2022 - Wird FNATIC Weltmeister? | League of Legends

Florian Merz

Halbzeit bei der Gruppenphase der Worlds! Zeit genug also, ein Zwischenfazit zu ziehen. Während LCK & LPL um Topplatzierungen wetteifern und Europa überall mitmischt, ist es für die Nordamerikaner ein Turnier zum Vergessen.

In New York spielen gegenwärtig die 16 besten League-of-Legends-Mannschaften der Welt um den Einzug in die Knockout Stage der Weltmeisterschaft 2022. Doch nicht jedem Team wird am Ende ein Weiterkommen vergönnt sein. Insbesondere nordamerikanische und dementsprechend LCS-Vertreter schauen aktuell ganz tief in die Röhre, während es für die restlichen Regionen weiterhin um alles geht.

Rogue rockt!

Da sich NA in Form von Cloud9, Evil Geniuses und 100Thieves am unteren Tabellenende in ihren jeweiligen Gruppen wiederfinden, streiten LEC, LCK & LPL darum, welches Organisation weiterhin die Chance auf den Gewinn des diesjährigen Weltmeistertitels wahren kann - PCS-Vertreter CTBC Flying Oysters besitzt maximal eine Außenseiterchance, während GAM Esports als Kanonenfutter herhalten muss.

Aus Europa besticht insbesondere Rogue, da das Team um Andrei „Odoamne“ Pascu bislang jedes Duell für sich entschied. Egal, ob der Gegner DRX, Top Esports oder GAM Esports hieß, keines der genannten Roster konnte dem europäischen Summer Split Champion das Wasser reichen.

FNATIC behauptet sich gegen Faker & Co.

Etwas anders hingegen sieht es bei FNATIC aus, die aber bei einem aktuellen Zwischenstand von zwei Siegen und einer Niederlage nach wie vor ein Weiterkommen in den eigenen Händen halten. Besonders die Leistung von Mid Laner Marek „Humanoid“ Brázda sowie FNATICs ADC Elias „Upset“ Lipp sorgen für Begeisterung bei Fans wie Zuschauer:innen. Zwar hatten die Europäer gegen EDG, dem amtierenden Weltmeister von 2021, das Nachsehen, konnten aber im Gegenzug Rekordweltmeister und somit LoL-Legende Lee „Faker“ Sang-hyeok in ihre Schranken weisen.

Für die Gruppe um FNATIC, EDG, T1 sowie Cloud9 steht am kommenden Donnerstag die Entscheidung an, an deren Ende die besten zwei Teams in die nächste Turnierphase einziehen werden. Startschuss ist um 21:00 CEST mit der Ansetzung zwischen FNATIC und Cloud9.

21:00 Uhr CEST - FNATIC vs. Cloud9

vs. Cloud9 22:00 Uhr CEST - T1 vs. FNATIC

23:00 Uhr CEST - Cloud9 vs. EDG

00:00 Uhr CEST - FNATIC vs. EDG

vs. EDG 01:00 Uhr CEST - T1 vs. Cloud9

02:00 Uhr CEST - EDG vs. T1

G2 Esports steckt in der Klemme

Doch trotz der starken Leistungen von Rogue wie FNATIC, hat die LEC mit Rekordmeister G2 Esports ein europäisches Sorgenkind. Dieses steht gegenwärtig bei nur einem Sieg sowie zwei Niederlagen und liegt entsprechend hinter JD Gaming sowie DAMWON KIA auf dem dritten Platz in Gruppe C. Lediglich Evil Geniuses steht noch schlechter dar.

Für das Team um Rasmus „caPs“ Winther wird die Luft langsam dünn, weshalb die nun anstehende Verschnaufpause gerade richtig kommen dürfte. G2 Esports startet am kommenden Freitag in die entscheidende Phase der Group Stage, in der jede Partie, im besten Fall, gewonnen werden sollte. Andernfalls sieht es für den Vizeweltmeister von 2019 recht düster aus.