Kuriose Karriere: Von der Angst vor Bällen in die Premier League

Sven Botman will bei Newcastle United seinen nächsten Karriereschritt gehen © Imago

Sven Botmann hat einen kuriosen Karriereverlauf hinter sich, der ihn bis in die Premier League führte. Nach seinem einminütigen Debüt für Newcastle United am ersten Spieltag stand der 22-Jährige eine Woche später direkt in der Startelf und spielte 90 Minuten - seitdem ist er daraus kaum noch wegzudenken.