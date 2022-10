Transfermarkt: Neue Details um Haalands Ausstiegsklausel - Liverpool und Co. aus dem Rennen

Derweil kann auch SPORT1 bestätigen, dass Haaland in seinem Vertrag definitiv eine Ausstiegsklausel besitzt.

Laut The Athletic wiederum soll es in Haalands Vertrag auch eine Ausstiegsklausel geben, die erstmals im Sommer 2024 greifen soll, aber wohl auf stolze 200 Millionen Euro taxiert ist, während davor noch von 150 Millionen Euro berichtet wurde. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Haalands Ausstiegsklausel sinkt wohl mit Vertragsdauer

Außerdem ist diese Klausel nicht zu Gunsten von Real Madrid formuliert, was jedoch nicht heißt, dass sich andere Klubs der Premier League große Hoffnung auf Haaland machen sollten. Denn die Klausel gilt ausschließlich für ausländische Klubs - ein Transfer zu Liverpool, Chelsea und Co. ist damit nahezu unmöglich.

Käme es zu einem Wechsel, gilt neben Real, wo der 34 Jahre alte Karim Benzema spanischen Medienberichten zufolge demnächst einen Vertrag bis 2024 unterschreiben soll, auch der FC Barcelona als großer Interessent. Robert Lewandowskis Vertrag läuft bis ins Jahr 2026, in dem er seinen 38. Geburtstag feiern wird.

Während andere Klubs also ihre Chancen ab 2024 wittern, versuchen die Citizens offenbar, einen möglichen Abgang Haalands zu verhindern. So denkt man in Manchester laut der Daily Mail bereits über eine Vertragsverlängerung inklusive einer saftigen Gehaltserhöhung ab, mit der man Haaland die Ausstiegsklausel abkaufen könnte.