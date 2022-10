DHB: "Haben genug Qualität"- Golla glaubt an Sieg gegen Schweden

Johannes Golla glaubt an seine Mannschaft gegen Schweden © AFP/SID/VLADIMIR SIMICEK

DHB-Kapitän Johannes Golla traut den deutschen Handballern im WM-Härtetest gegen Europameister Schweden am Donnerstag (ab 19 Uhr live auf SPORT1 ) eine Überraschung zu.

„Es wird eine große Herausforderung für uns. Ich bin aber überzeugt, dass wir genug Qualität haben, um mit den Schweden mithalten zu können ? und vielleicht sogar einen Heimsieg holen“, sagte der Flensburger am Dienstag.

Für die Partie in Mannheim sind bislang mehr als 8000 Karten verkauft worden.

„Es ist seit langem mal wieder ein Heimspiel gegen eine starke Mannschaft in einer großen Halle. Wir hoffen, dass wir mit unserer Leistung eine gute Stimmung entfachen können. Das ist ein wichtiger Schritt in die Vorbereitung auf das nächste Turnier“, führte Golla aus. Co-Trainer Erik Wudtke bezeichnete die Schweden „als echten Prüfstein“.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im EHF EURO Cup am Samstag (20.15 Uhr) in Jaen außerdem auf Gastgeber Spanien. Die letzten beiden Länderspiele des Jahres gehören zur Vorbereitung auf die WM 2023 vom 11. bis 29. Januar 2023 in Polen und Schweden.