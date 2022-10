FC Bayern: Manuel Neuer fehlt im Training - wie schlimm ist Verletzung?

Manuel Neuer fehlt im Training des FC Bayern vor der nächsten Partie in der Champions League. Ein Supertalent darf hingegen hoffen.

Torhüter Manuel Neuer fehlte am Dienstag beim Abschlusstraining des FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen und wird damit am Mittwoch auch nicht zum Einsatz kommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Der 36-Jährige hat mit Schulterproblemen zu kämpfen, und wird daher geschont. Nach SPORT1 -Informationen ist sein Einsatz im Bundesliga-Topspiel gegen den SC Freiburg am Sonntag zum jetzigen Zeitpunkt aber nicht gefährdet. Für Neuer wird Ersatzkeeper Sven Ulreich zwischen den Pfosten stehen.

FC Bayern mit Paul Wanner gegen Pilsen

Etwas überraschend war Supertalent Paul Wanner, der eigentlich für das wichtige Spiel des FCB in der Youth League eingeplant war, Teil des Abschlusstrainings.

Da FCB-Trainer Julian Nagelsmann durch diverse Verletzungen und auch den nächsten Corona-Fall bei Jamal Musiala so langsam die Optionen ausgehen, wird auch er im Kader der Profis stehen.

Die Münchner haben bislang alle ihre drei Partien in der Königsklasse gewonnen und führen die Gruppe C souverän vor Inter Mailand und dem FC Barcelona an. Gegner Pilsen steht bislang bei null Zählern.