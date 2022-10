Premier League: Romeo Beckham vor Profi-Debüt in England

Mit der zweiten Mannschaft des Premier-League-Klubs FC Brentford wird der 20-Jährige in einem Freundschaftsspiel auf Crewe Alexandra aus der englischen League Two treffen. Das Spiel soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden.

Beckham steht derzeit bei der Reserve des MLS-Klubs Inter Miami unter Vertrag, hält sich aufgrund der beendeten Saison in den USA aktuell in London auf. In der zweiten Mannschaft des US-Klubs, der seinem Vater David Beckham gehört, kam Romeo Beckham in 26 Partien auf zwei Tore und feierte zudem in einem Testspiel im Sommer gegen den FC Barcelona einen Kurzeinsatz bei den Profis.