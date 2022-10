Anzeige

Boxen: Leon Bunn gegen Padraig McCrory LIVE auf SPORT1 im TV und Stream Bunn-Heimspiel LIVE auf SPORT1

Leon Bunn ist bislang noch ungeschlagen in seiner Box-Karriere © Imago

SPORT1

Karriere-Highlight für Leon Bunn: Der Frankfurter kämpft am 22. Oktober um die IBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht. SPORT1 überträgt das Duell live ab 22:45 Uhr im Free-TV und Livestream.

Tolle Nachrichten für alle Box-Fans: Die große Wasserman Boxing-Fight Night am Samstag, 22. Oktober, in der Frankfurter Fabriksporthalle wird in Deutschland exklusiv auf SPORT1 im Free-TV sowie im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps übertragen.

Dabei kommt es live ab 22:45 Uhr zum spannenden Duell um die IBO-Weltmeisterschaft im Halbschwergewicht zwischen dem ungeschlagenen Lokalmatador Leon Bunn und dem schlagstarken Iren Padraig McCrory. Als Kommentator ist vor Ort die deutsche Box-Stimme Tobias Drews im Einsatz.

Der gebürtigen Frankfurter Bunn konnte bislang alle seiner 18 Profikämpfe gewinnen. Mit dem anstehenden Showdown vor heimischer Kulisse um den WM-Gürtel der IBO im Halbschwergewicht gegen den in 14 Duellen ebenfalls unbesiegten Iren Padraig McCrory wartet auf den 28-Jährigen nun das bisherige Karriere-Highlight. (NEWS: Alles zum Boxen)

Für Promoter Kalle Sauerland, Global Head of Boxing bei Wasserman, ist SPORT1 der perfekte Partner für die Frankfurter Fight Night: „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit SPORT1 in Frankfurt. Es gibt im deutschen Fernsehen keinen anderen TV-Sender, der sich so sehr auf den Sport fokussiert. Wir haben hier einen starken Partner an unserer Seite und können den WM-Hammer mit Leon Bunn so einem großen Publikum im deutschen Free-TV präsentieren!“

Leon Brunn: „Tolle Show bieten und Weltmeister werden“

Auch Annika Rody, Director Media Rights der Sport1 GmbH, blickt mit Vorfreude auf das anstehende Box-Highlight: „Wir haben die erfolgreiche Karriere von Leon Bunn bereits mit einigen Liveübertragungen auf SPORT1 begleitet. Umso schöner, dass wir nun auch seinem bislang größten Kampf um den WM-Titel vor heimischer Kulisse in Frankfurt die große Bühne im Free-TV bieten können.“

Hauptkämpfer Leon Bunn zeigt sich von dem TV-Deal begeistert und freut sich darauf, dem Fernsehpublikum einen tollen Kampf zu zeigen: „Es ist eine tolle Sache, dass mich die Fans in ganz Deutschland, die kein Ticket für den Kampfabend ergattert haben, bei meinem WM-Fight an den TV-Bildschirmen unterstützen können! Der Sport ist bei SPORT1 zuhause - und ich werde allen Fans, ob in der Halle oder auf dem Sofa, eine tolle Show bieten und Weltmeister werden!“

