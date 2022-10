Biathlon-Queen Dorothea Wierer präsentiert neuen Look

Bei der traditionellen Saisoneröffnung des italienischen Verbands FISI in Mailand präsentierten die Wintersport-Stars des Landes die neuen Anzüge der Athleten - für die sich seit einem im Sommer abgeschlossenen Deal die Edelmarke Armani verantwortlich zeichnet: Bis zu den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d‘Ampezzo soll die Modemarke als offizieller Ausrüster fungieren. (NEWS: Alles zum Biathlon)

Die 32 Jahre alte Wierer wird damit nun auch von Armani ausgestattet, im Teatro Armani in der Mode-Metropole hat sie ihren neuen Look enthüllt.

Traditionelles Blau in anderer Form

Wichtigste Veränderung: Der Rennanzug ist nicht mehr blau, wie für Italiens Winter-Athletinnen und Athleten bislang üblich, stattdessen ist das Dress schwarz und bildet an den Oberschenkeln die italienischen Farben in grünen, weißen und roten Klecksen ab.

Zum ersten Mal im Einsatz ist Wierer mit dem Armani-Anzug am 30. November beim Weltcup-Auftakt in Kontiolahti (Finnland). Dann nimmt sie Anlauf auf ihren dritten Gesamtweltcup-Sieg (2018/19 und 2019/20). Auch bei der Weltmeisterschaft im Februar 2023 in Oberhof will Wierer ihren bislang drei WM-Titeln weitere Erfolge hinzufügen. (SERVICE: Weltcup-Kalender)