Formel 1: Wut über Schock-Szene hält an - "Wer sowas sagt, muss den Mund halten"

Lando Norris fordert Konsequenzen aus der Beinahe-Katastrophe um Pierre Gasly in Suzuka - und wütet gegen Verharmlosungen des gefährlichen Vorfalls.

Die Beinahe-Katastrophe um Pierre Gasly beim Chaos-Rennen in Suzuka erhitzt die Gemüter in der Formel 1 - und McLaren-Pilot Lando Norris wendet sich mit deutlichen Worten gegen diejenigen, die ihre Tragweite unterschätzen.

„Man kann sagen: Im Fernsehen sah es nicht so schlimm aus“, sagte der Brite nach dem GP-Wochenende über Gaslys potenziell verhängnisvolle Fast-Kollision mit einem Traktor: „Aber wer sowas sagt, muss den Mund halten. Denn das Risiko, das wir eingehen, um bei solchen Bedingungen unsere Runden zu drehen, das ist verrückt.“ ( NEWS: Alle Neuigkeiten zur Formel 1 )

Norris fordert Konsequenzen aus dem Vorfall - und Sicherheitsmaßnahmen, durch die verhindert wird, dass bei schlechten Sichtverhältnissen Rennen gefahren werden: “Im Qualifying wären solche Bedingungen völlig in Ordnung und ich würde gerne fahren. Wenn du aber im Rennen an zehnter Stelle fährst und nichts siehst … Den Crash von Sainz habe ich zum Beispiel nicht gesehen. Wäre ich ein Meter weiter links gefahren, wäre ich in ihn gefahren.“