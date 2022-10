Eintracht Frankfurt: Im Sommer Europacup-Held - im Winter weg?

Borré: Erst „Immer-Spieler“, nun Bankdrücker

Wie die spanische AS berichtet, sollen sich italienische und spanische Vereine mit Borré beschäftigen. Dabei war der Angreifer in der vergangenen Saison noch im Dauereinsatz.

In 45 Pflichtpartien kam er auf rund 3.551 Spielminuten, in denen ihm zwölf Treffer und acht Vorlagen gelangen. Vor allem die Tore in der Europa League in Barcelona (3:2), gegen West Ham United (1:0) und im Endspiel gegen die Glasgow Rangers (1:1/6:5 n. E.) waren ein Grundstein auf dem Weg zum großen Triumph der Hessen.