FC Bayern: Matthäus motzt über mangelnden Einsatz gegen BVB - Kritik an Oktoberfest-Besuch

„Dieses Quälen, wie es nötig ist, wenn man in Augsburg zurückliegt oder in Dortmund trotz Führung weiter Gas geben muss. Dieser Fight ist aktuell beim FC Bayern nicht mehr jederzeit spürbar“, schrieb der Rekordnationalspieler in seiner Sky -Kolumne. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Bayern? „Nicht bereit, in der Liga alles zu geben“

Und fügte an: „Vielleicht sind einige Spieler dieses Jahr auch nicht bereit, in der Liga alles zu geben, weil sie schon so oft Deutscher Meister worden sind.“ Daher „hinken sie in der Bundesliga ihren Ansprüchen hinterher“. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)