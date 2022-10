The Big House 10 - Ergebnisse des gigantischen Smash Bros.-Events

The Big House ist das größte Smash Bros.-Turnier der Welt © The Big House

Die vermutlich größte Event-Reihe für Super Smash Bros. ist „The Bug House“. Das Event zieht jedes Mal die Besten der Besten an. Spieler aus aller Welt treten gegeneinander an, um sich in den härtesten Brackets der Turnier-Szene an die Spitze zu kämpfen.