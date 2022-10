Handball: DHB-team fällt auch Wiede aus - Semper kehrt zurück

Die deutschen Handballer müssen in den Länderspielen gegen Schweden und in Spanien auch auf Fabian Wiede verzichten. Aus Flensburg kommt .

Die deutschen Handballer müssen in den Länderspielen gegen Schweden ( Do., ab 19 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) und in Spanien auch auf Fabian Wiede verzichten.

Der Linkshänder von den Füchsen Berlin verletzte sich am Montag am rechten Fuß. Für Bundestrainer Alfred Gislason ist es nach dem erkrankten Kreisläufer Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen) der zweite Ausfall bei der laufenden Länderspielmaßnahme. ( NEWS: Alle Neuigkeiten zum Handball )

Die deutsche Nationalmannschaft, die am Montag in Frankfurt/Main ihren Lehrgang begonnen hat, trifft im EHF EURO Cup am Donnerstag (19 Uhr) in Mannheim auf Europameister Schweden und zwei Tage später am Samstag (20.15 Uhr) in Jaen auf Gastgeber Spanien.