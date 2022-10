NBA: Wieder Wirbel um Dennis Schröder und das 84-Millionen-Angebot

Das einflussreiche Sportportal ESPN hielt jedoch schnell entgegen, dass der neue, alte Teamkollege von Superstar LeBron James „ein semantisches Spiel“ zu betreiben scheine und rief die damalige Situation in Erinnerung.

Schröder: Gab kein 84-Millionen-Angebot der Lakers

ESPN verweist auch darauf, dass Schröder die damalige Berichterstattung selbst schon de facto bestätigt hatte: An seinem 28. Geburtstag im September 2021 hatte er bei Instagram seine Fans dazu aufgefordert, ihre besten „Fumbled-the-bag“-Witze zu posten. „Fumble the bag“ (die Tasche fallen lassen) ist ein englischer Slang-Ausdruck - unter anderem für jemanden, der sich Geld durch die Lappen gehen lässt.

Wie es nach dem Lakers-Aus weiterging, ist bekannt: Der Point Guard schloss sich zwischenzeitlich den Boston Celtics an, für 5,9 Millionen Dollar und ein Jahr. Nun kehrt Schröder - seit diesem Jahr mit dem neuen Berater Mark Bartelstein von der Agentur Priority Sports vertreten - zu den Lakers zurück.

Schröder hatte kurz vor dem Gewinn der EM-Bronzemedaille einen Einjahresvertrag in L.A. unterschrieben, dem Vernehmen nach für rund 2,5 Millionen Dollar.

Das hat Schröder nun bei den Lakers vor

Mit Blick auf das frühe Playoff-Aus mit den Lakers 2020/21 spricht der gebürtige Braunschweiger nun von „unfinished business“: „Ich werde sicherstellen, dass ich alles, was ich kann, in das Team einbringe, um Spiele zu gewinnen“, kündigte Schröder an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)