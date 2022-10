Kelce glänzt bei Chiefs-Sieg gegen Johnsons Raiders

Der 27-jährige Mahomes blieb am Montagabend ohne Interception und brachte 29 von 43 Pässen für 292 Yards zu einem Mitspieler. "Er ist so talentiert, er liebt diesen Sport, diese Stadt und diese Mannschaft", sagte Mahomes über Kelce, der am vergangenen Mittwoch 33 Jahre alt geworden war. Kansas steht nach dem vierten Sieg im fünften Spiel an der Spitze der AFC West.