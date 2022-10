FC Barcelona: Miralem Pjanić wettert gegen Ex-Trainer Ronald Koeman

Da lässt aber jemand kein gutes Haar am ehemaligen Trainer!

Pjanić ist nicht der erste Koeman-Kritiker

Der 32-Jährige trug zwischen 2020 und 2022 nur 30 Mal das Barca-Trikot. Zwischendurch war Pjanić verliehen worden und spielt seit diesem Sommer beim FC Sharjah in den Vereinigten Arabischen Emiraten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)

Auch Torjäger Luis Suárez hatte sich einst in einem Interview mit France Football über das Verhalten des Ex-Trainers beschwert. „Der Anruf von Koeman, in dem er mitteilte, dass ich nicht Teil seiner Pläne sei, dauerte 40 Sekunden. So verabschiedet man keine Legende“, sagte er damals.