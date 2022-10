NFL-Topstar Davante Adams rastet nach Pleite im Monday Night Game aus

Dank Travis Kelce biegen die Kansas City Chiefs gegen die Las Vegas Raiders noch einen Riesen-Rückstand um und sorgen für eine Bestmarke in einem Monday Night Game. Eine Slapstick-Aktion beutelt den Verlierer, ein Starspieler vergisst sein gutes Benehmen.

Angeführt von Travis Kelce haben die Kansas City Chiefs einen furiosen Sieg verbucht - und den Star-Neuzugang der Las Vegas Raiders in einen Ausraster getrieben.

Beim 30:29 (10:20) gegen die Franchise um den Stuttgarter Jakob Johnson gelangen Tight End Kelce überragende vier Touchdowns, obwohl er am Ende der Partie nur bei sieben gefangenen Bällen für überschaubare 25 Yards stand. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Mahomes stimmt Lobeshymne auf Kelce an

„Dieser Mann kämpft. Er ist so talentiert, er liebt diesen Sport, diese Stadt und diese Mannschaft“, sagte Mahomes, der die vier Pässe für Kelces Touchdowns geworfen hatte, aber auch sonst eine blitzsaubere Leistung darbot. (NFL-Transfers - die größten Trades und heißesten Gerüchte im TICKER)

So standen ihm am Ende standen starke 292 Yards bei 29/43 Versuchen zu Buche, bei denen er sich keinen Fehler erlaubte, was auch ein starkes QB-Rating von 117.6 unterstreicht. Der hochgelobte Kelce jubilierte hinterher mit Verweis auf den Geburtstag seiner Mutter: „All diese Touchdowns waren für dich.“