Jamal Musiala für Nigeria? Wie ein Ex-Coach verpasst hat, den Bayern-Star für sich zu gewinnen.

Ohne Musiala! Das ist das Panini-Sammelheft zur WM in Katar

Aktuell gibt es kaum einen Spieler in Deutschland, der einen größeren Hype erfährt: Jamal Musiala. Ein deutscher Trainer hat sein Talent schon früh entdeckt und es dennoch verpasst, den Bayern-Star für sich zu gewinnen.

Bereits 2019 holten die Münchner den damals erst 16-Jährigen aus der Jugend des FC Chelsea an die Säbener Straße. Nach seiner Anfangszeit in der U19 des Rekordmeisters folgte der kometenhafte Aufstieg des Mittelfeldspielers. (NEWS: Nächster Bayern-Star hat Corona)

Doch auch ein anderer Trainer war frühzeitig an Musiala interessiert: Der damalige Nationaltrainer von Nigeria, Gernot Rohr, wollte Musiala unbedingt für sein Team gewinnen. In einem Interview mit Own Goal Nigeria sagte der 69-Jährige: „Ich traf ihn, als er 17 war, und sprach mit seinem Berater und seinen Eltern.“