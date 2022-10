Baumgart jubelt über Modeste-Treffer: "Mich freut es"

Trotz der Derbypleite hatte Steffen Baumgart am vergangenen Bundesligaspieltag auch Grund zur Freude. Ein Ex-Spieler machte den Kölner Trainer bereits am Samstag glücklich.

Baumgart: „Ich fiebere mit ihm mit“

Als Modeste noch für die Geißböcke spielte, hatte der Franzose eine ganz besondere Beziehung zu Baumgart, was nicht nur an den vielen Toren des Stürmers lag. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Baumgart: „Ich fiebere mit ihm mit. Mich freut es – gerade nach der aufkommenden Kritik. Oft wird ja der eine gesucht, der was falsch macht. Ich bin eher jemand, der das im Kollektiv sucht. Er liegt mir als Persönlichkeit sehr am Herzen.“

„Wir können an Herrn Aytekin Kritik üben – das ist immer einfach. Ich finde, er hat es gut erklärt. Ob es richtig ist, ist eine andere Geschichte. Er wollte so ein Spiel nicht so entscheiden. Die Regel sagt trotzdem in so einer Situation: Gelb. Und vorbelastet bedeutet es: Gelbrot. Das hat er nicht gemacht. Das wird er vielleicht auch nie wieder machen.“