NFL: Nach Giants-Pleite - Aaron Rodgers kritisiert Gerede in der Packers-Kabine

Nach der Niederlage gegen die New York Giants fallen in der Kabine der Green Bay Packers einige Aussagen, die Quarterback-Superstar Aaron Rodgers nicht gefallen.

Nach einer passablen ersten Halbzeit im London Game gegen die New York Giants ging das Team rund um Quarterback Aaron Rodgers mit einer soliden Führung von 20:10 in die Pause. Zwischenzeitlich lag das Team von Head Coach Matt LaFleur sogar mit 14 Punkten voraus (17:3).

In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt aber. Eine überzeugende Performance von Giants-Quarterback Daniel Jones sorgte für den Umschwung und bescherte dem Team aus New York den vierten Sieg im fünften Spiel (am Ende 22:27). (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)