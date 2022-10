Bundesliga: Rechte BVB-Anhänger verprügeln eigene Fans

Nach dem Topspiel gegen den FC Bayern verprügeln BVB-Anhänger andere Dortmund-Fans in einer Regionalbahn. Zwei Täter wurden bereits festgenommen.

Wie die Bundespolizei NRW am Montag berichtet, ist es in der Regionalbahn 50 zwischen Dortmund und Münster im Anschluss an die Begegnung zu einer Schlägerei gekommen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)