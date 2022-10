Die Akte Bellingham - Wie das BVB-Juwel polarisiert

Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund stand am Wochenende einmal mehr im Mittelpunkt. Diesmal wegen eines (unabsichtlichen) Trittes kurz vor der Pause gegen Alphonso Davies. Die Bayern-Fans kochten, machten nach dem Last-Minute-2:2 den englischen Nationalspieler zum Sündenbock.

Wut auf Felix Zwayer

Nach einer 2:3-Niederlage gegen Bayern im Dezember vergangenen Jahres wütete Bellingham über die Leistung von Felix Zwayer. „Du gibst einem Schiedsrichter, der früher wegen Spielmanipulation verurteilt worden ist, das größte Spiel in Deutschland. Was will man erwarten?“, schimpfte der BVB-Star damals. (BERICHT: Bellingham macht brisante Zwayer-Aussage)