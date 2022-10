NFL: Carolina Panthers feuern Headcoach Rhule

Erste Trainerentlassung der jungen Saison in der National Football League (NFL): Die Carolina Panthers haben sich nach einem schwachen Saisonstart von Headcoach Matt Rhule (47) getrennt. Das Team um Star-Runningback Christian McCaffrey kassierte in den ersten fünf Saisonspielen vier Niederlagen, am Sonntag setzte es ein deutliches 15:37 gegen die San Francisco 49ers.