VfB wirft Trainer raus! Stuttgart stellt Matarazzo frei VfB wirft Trainer raus!

Verabschiedet sich Matarazzo hier von seinen Spielern?

SPORT1

Der VfB Stuttgart zieht Konsequenzen aus dem schwachen Saisonstart und trennt sich von Coach Matarazzo.

Der VfB Stuttgart hat sich von Trainer Pellegrino Matarazzo getrennt!

Der 44-Jährige, dessen Vertrag noch bis 2024 lief, war im Dezember 2019 als Cheftrainer zum VfB gekommen, musste nach dem schwachen Saisonstart (neun Spiele, kein Sieg) nun aber seinen Hut nehmen. Am Sonntag hatte Stuttgart am 9. Spieltag der Bundesliga mit 0:1 gegen Spitzenreiter Union Berlin verloren. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Eine Entscheidung über die Nachfolge ist noch nicht getroffen. Wer im Kellerduell mit Schlusslicht VfL Bochum am Samstag auf der Bank sitzt, ist also noch unklar. Die Co-Trainer Michael Wimmer und Michael Kammermeyer leiten das Training am Montag.

Mit diesem Traum-Kopfball verteidigt Union die Tabellenspitze

VfB bedankt sich bei Matarazzo

„Der VfB hat Pellegrino Matarazzo viel zu verdanken. Der Wiederaufstieg in die Bundesliga und der zweimalige Klassenerhalt sind eng mit seinem Namen verknüpft“, meinte Alexander Wehrle, Vorstandsvorsitzender des VfB, im Vereinsstatement.

Matarazzo sei ein „besonderer Mensch, umso schwerer ist uns die Entscheidung gefallen, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Letztlich sind wir aber zu der Überzeugung gelangt, dass eine Veränderung auf der Trainerposition notwendig ist, um nach den negativen Ergebnissen der vergangenen Wochen eine Trendwende herbeizuführen.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Unter Matarazzo gab es in bislang neun Bundesliga-Spielen dieser Saison fünf Unentschieden und vier Niederlagen, die jüngsten drei Begegnungen gingen verloren. Der fünfmalige deutsche Meister, den Matarazzo 2021 zurück ins Oberhaus geführt hatte, liegt auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Mislintat begründet Trainer-Aus beim VfB

Sportdirektor Sven Mislintat erklärte: „Als wir Rino vor fast drei Jahren zum VfB geholt haben, waren wir von seinem Potenzial und seinen Fähigkeiten als Trainer absolut überzeugt. Rino hat unsere Erwartungen nicht nur erfüllt, er hat sie in vielen Punkten sogar übertroffen. Auch in schwierigen sportlichen Situationen haben wir ihn niemals in Frage gestellt, weil wir davon überzeugt waren, mit ihm den bestmöglichen Trainer für uns und unseren Weg zu haben.“

Er ergänzte: „Nach einer eingehenden Analyse der vergangenen Saison, als wir bekanntermaßen erst in letzter Minute den Klassenerhalt sichern konnten, sind wir mit großen Hoffnungen in die neue Spielzeit gestartet. Die bisherigen Resultate haben diese Hoffnungen leider nicht erfüllt.“

Matarazzo äußert sich zu VfB-Aus

Daher sei man „nun an einem Punkt angelangt, an dem wir davon überzeugt sind, dass die Trennung von Rino unausweichlich ist. Mir tut dieser Schritt extrem leid und ich möchte Rino an dieser Stelle ausdrücklich für seine großartige Arbeit für den VfB danken.“

Auch Matarazzo selbst kam in der Pressemitteilung zu Wort: „Unsere gemeinsame Reise beim VfB geht zu Ende. Es waren intensive und wunderschöne Jahre mit vielen unglaublichen Momenten und Erinnerungen, die für immer bleiben werden.“

Er werde „für die Chance, die mir hier ermöglicht wurde, im Trainergeschäft Fuß zu fassen, ewig dankbar sein. Ich bin immer sehr gerne zur Arbeit gekommen und durfte mit sehr vielen tollen Menschen zusammenarbeiten. Der VfB ist etwas Besonderes, das man erst dann versteht, nachdem man ein Teil davon ist.“

