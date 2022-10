WWE: Ein hochbrisanter verdeckter Übergriff des Wrestling-Imperiums

Der Wrestling-Marktführer hat die Unruhe um wechselwillige Stars bei Konkurrent AEW offenbar aktiv durch Abwerbeversuche mitgeschürt - in bemerkenswerter Dimension.

Schlechte Stimmung bei AEW, während WWE als gelobtes Land erscheint: In den vergangenen beiden Jahren fühlte sich das oft genau andersherum an - der WWE-Führungswechsel von Vince McMahon auf den neuen Kreativlenker „Triple H“ Paul Levesque und dessen sehr erfolgreicher Start hat allerdings vieles auf den Kopf gestellt.

WWE soll AEW-Stars trotz gültiger Verträge umworben haben

Der hochbrisante Übergriff - ein Hauptthema in der neuen Episode von Heelturn - der SPORT1 Wrestling Podcast mit Marcus Hinselmann und Martin Hoffmann - kam bereits vor rund zwei Monaten ans Tageslicht. Die Dimension der Affäre und ihre Konsequenzen wurde allerdings erst nach und nach klar.

Bereits Mitte August hatte Fightful vermeldet, dass das Managements eines ungenannten AEW-Stars von einem Mitglied der Talent-Relations-Abteilung von WWE kontaktiert worden sei, ob Interesse an einem Comeback bestehe - obwohl WWE klar hätte sein müssen, dass die Person einen „Vollzeitvertrag“ mit AEW abgeschlossen hatte.

„De facto wurde jeder, der dir einfällt, kontaktiert“

Der bekannte Wrestling-Journalist Dave Meltzer vermeldete Ende September in seiner Radioshow beiläufig: „Mir wurde gesagt, dass de facto jeder, der dir einfällt, kontaktiert wurde - also jeder, der eine Vergangenheit mit Triple H hat.“

Besagter Kreis ist groß, denn als früherer Verantwortlicher des WWE-Aufbaukaders NXT hat Levesque mit unzähligen Stars zusammengearbeitet, die er als kommende WWE-Stars gesehen hatte. Viele von ihnen sind in den vergangenen beiden Jahren zu AEW gewechselt, weil Levesques Schwiegervater McMahon sie gefeuert hatte - oder sie von sich aus gegangen sind, weil sie unter dem Ex-Boss keine Perspektive sahen.

Andrade, Malakai Black und Buddy Matthews im Fokus

AEW droht juristisch - aber das Thema ist komplex

AEW soll zwar bereits ein an die WWE-Führung adressiertes Drohschreiben der Rechtsabteilung verschickt habe, für „contract tampering“ zwischen Wrestling-Ligen gibt es kein offizielles Regelwerk und Strafenregister wie im Fußball oder der NBA. Auch in der freien Wirtschaft sind Abwerbe- und Verhandlungsverbote ein weites Feld, in dem entsprechende vertragliche Vertragsklauseln vor Gericht oft nicht standhalten.