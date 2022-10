Sandro Wagner ZDF-Experte bei WM in Katar

Sandro Wagner wird bei der WM in Katar ZDF-Experte © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Sandro Wagner wird bei der WM-Endrunde in Katar als Experte für das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) tätig sein.

Das ZDF-Expertenteam bei der Weltmeisterschaft vervollständigen die Rio-Weltmeister Per Mertesacker und Christoph Kramer sowie Frauen-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Darüber hinaus steht Schiedsrichter-Fachmann Manuel Gräfe mit seiner Expertise zur Verfügung.

Die Berichterstattung von der WM wird zentral aus der ZDF-Sendezentrale in Mainz gesteuert. Das betrifft sowohl die Studiopräsentation als auch Regie, Technik und Produktion. Das ZDF-WM-Studio befindet sich nicht vor Ort in Katar, sondern in der von ARD und ZDF gemeinsam genutzten temporär errichteten Leichtbau-Arena auf dem Mainzer Lerchenberg.