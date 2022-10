Gislason sieht Härtetests als Standortbestimmung

Am Donnerstag (19.00 Uhr) in Mannheim gegen Europameister Schweden und am Samstag (20.15 Uhr) in Spanien bestreitet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) die letzten beiden Länderspiele des Jahres. "Wir wollen alles tun, um gut zu spielen und möglichst zu gewinnen", sagte Gislason: "Aber wir wissen, dass die Gegner sehr stark sind - und dass wir in beiden Spielen Außenseiter sind. Wir wollen da mit Selbstvertrauen rangehen."