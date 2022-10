Das Ende für den Auswechslung-Wahnsinn? Griezmann-Transfer zu Atlético Madrid offiziell!

Wie Atlético Madrid am Montagmittag mitteilte, hat der Verein aus der spanischen Hauptstadt den Franzosen nun fest verpflichtet und mit einem Vertrag bis 2026 ausgestattet.

Atlético kauft Griezmann zurück

Die Leihmodalitäten sorgten dabei für reichlich Wirbel: Offenbar um eine vereinbarte Kaufpflicht und eine damit verbundene Ablöse von 40 Millionen Euro bei einer gewissen Menge an Spielzeit zu umgehen, wechselte Atlético-Trainer Diego Simeone seinen Angreifer regelmäßig erst nach der 60. Minute ein. (BERICHT: Atlético-Verschwörung um Griezmann?)

In der aktuellen Saison kommt Griezmann für die Colchoneros auf drei Tore und zwei Assists in elf Einsätzen - bei denen er allerdings nur dreimal in der Startelf stand.