Doping: Britischer Sprinter Ujah 22 Monate gesperrt

Der britische Sprinter Chijindu Ujah ist wegen Dopings für 22 Monate gesperrt worden. Bei der WM könnte er aber wieder an den Start gehen.

Der britische Sprinter Chijindu Ujah (28) ist wegen Dopings für 22 Monate gesperrt worden, darf aber nächstes Jahr wieder starten. Das gab die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics am Montag bekannt.

Ujahs Sperre gilt rückwirkend seit dem 6. August 2021 und endet am 5. Juni 2023 - damit könnte er bei der WM in Budapest wieder an den Start gehen.