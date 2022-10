Über GGPoker zur WSOP Europe

Jeder Pokerspieler kennt sie, jeder will sie. Die legendären Bracelets der WSOP. Ab dem 26. Oktober beginnt im tschechischen Rozvadov die WSOP Europe.

15 Chancen auf ein Bracelet. Und unter Umständen auch lebensveränderndes Preisgeld... Wem Las Vegas im Sommer zu weit oder zu heiß ist, dem bietet die World Series of Poker Europe ab dem 26. Oktober die Chance auf Ruhm, Ehre und Geld. Im King´s Resort Rozvadov werden über drei Wochen 15 Bracelets ausgespielt. Drei Events haben ein Buy-In unter €1.000, sieben weitere Turniere liegen zwischen €1.000 und €2.000.

Main Event

Das Main Event der WSOP Europe beginnt am 11. November, eine späte Registrierung ist auch noch an Tag 2 möglich. Erneut sind €5.000.000 an Preisgeld garantiert. Zu den bekanntesten Gewinnern des WSOP Europe Main Events gehören Annette Obrestadt (2007), John Juanda (2008), Phil Hellmuth (2012) und Adrian Mateos (2013). Im Vorjahr gewann der Tscheche Josef Gulas.