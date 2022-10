Anzeige

Dortmund nach FCB & vor Sevilla: Die BVB-PK mit Niklas Süle & Edin Terzic im TICKER

Der traurige Grund für Terzic' Tränen nach Abpfiff



Nach dem 2:2 im Bundesliga-Topspiel steht dem BVB die nächste wichtige Aufgabe bevor. In der Champions League geht es gegen Sevilla. Die PK mit Niklas Süle und Edin Terzic zum Nachlesen.

Das 2:2 gegen den FC Bayern fühlte sich für den BVB im Bundesliga-Topspiel wie ein Sieg an. Immerhin holten die Schwarz-Gelben ein 0:2 auf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Nun könnte Dortmund noch mehr Rückenwind mitnehmen. In der Champions League winkt bereits das frühe Weiterkommen am Dienstag im Heimspiel gegen den FC Sevilla. (Champions League: BVB - FC Sevilla am Di. Ab 21 Uhr im Liveticker)

Schlagen die Borussen die Spanier bei einem gleichzeitigen Punktgewinn von Manchester City beim FC Kopenhagen, ist bereits das Achtelfinal-Ticket gebucht. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Niklas Süle und Trainer Edin Terzic sprechen bei der Pressekonferenz über die anstehende Aufgabe.

SPORT1 hat die PK zum Nachlesen.

+++ PK ist vorbei +++

Alle Fragen sind beantwortet.

+++ Süle als offensiver Verteidiger +++

Süle: „Heute ist es ganz normal, dass man nicht mehr einfach nur die Bälle als Verteidiger wegköpft. Das Aufbauspiel ist ein riesiges Thema. Wenn ein kleines Dribbling dabei herausspringt, freue ich mich. Ich versuche ab und zu zu zeigen, dass ich in der Jugend Offensivspieler war.“

+++ SPORT1-Nachfrage: Süle über Bellingham +++

Süle: „Ich habe selten einen 19-Jährigen gesehen, wo du das Gefühl hast, der kann auch schon drei Kinder zu Hause haben. Er hat eine Selbstverständlichkeit, voran zu gehen.“

+++ Süle über Terzic +++

Süle: „Mit Edin habe ich wieder eine neue Erfahrung gemacht. Ich hatte nie einen Trainer, der so gebunden ist an seinen Verein. Er ist Dortmunder Junge und das merken alle Spieler. Wir können glücklich sein über einen Trainer, der sich so mit dem Klub identifiziert.“

Terzic: „Nach den Worten spielst du natürlich morgen.“

+++ SPORT1-Nachfrage: Süle-Tipps für Schlotterbeck? +++

Süle: „Wenn er mich fragen sollte, würde ich offen die Diskussion eingehen. Er ist ein außergewöhnliches Talent mit gesundem Selbstvertrauen. Für Schlotti ist es auch Neuland, alle drei Tage zu spielen. Er hat so viel Potenzial.“

+++ Doppelspitze Modeste und Moukoko? +++

Terzic: „Warum nicht? Wir wollen alle Optionen offen halten. Die beiden haben eindrucksvoll demonstriert, dass die beiden auf und neben dem Platz gut harmonieren.“

+++ So steht es um Reus und Kobel +++

Terzic: „Der Infekt hat Marco in seiner Reha etwas zurückgeworfen. Bei ihm schielen wir eher Richtung Wochenende. Gregor Kobel ist seit drei Tagen komplett im Training. Er ist unsere Nummer eins. Sobald er signalisiert, dass er bei 100 Prozent ist, wird er spielen.“

+++ Sevilla mit neuem Coach +++

Terzic: „Natürlich werden sich einige Sachen ändern. Das Spiel am Wochenende gegen Bilbao haben wir genau beobachtet. Die erste Halbzeit vor allem war sehr ordentlich. Wir wollen uns aber auf unsere Prinzipien konzentrieren.“

+++ SPORT1-Nachfrage: Abwehrboss Süle? +++

Süle: „Ich hatte keinen leichten Start. In der Reha habe ich versucht, Gas zu geben. Ich bin jetzt wieder ganz gut drin und habe viele Spiele gemacht. Die meiste Fitnes bekommt man über Spiele.“

Terzic: „Er hatte sich leider am Anfang direkt verletzt und hat etwas gebraucht, um richtig fit zu werden. Jetzt kann man sich 100 Prozent auf ihn verlassen.“

+++ SPORT1-Nachfrage: Süle als Rechtsverteidiger? +++

Süle: „Ich habe die Position schon ein paar mal gespielt. Ich war nicht im Neuland unterwegs und wusste die Abläufe. Ich kannte ja auch meine Gegenspieler ganz gut (lacht). Ich habe dem Trainer gezeigt, dass ich da eine Alternative sein kann.„

+++ Achtelfinale winkt +++

Terzic: „Ich erinnere mich an kein Spiel, in dem wir nicht aufs Ganze gegangen sind. Wir haben eine gute Ausgangslage, müssen aber nachlegen. Den Schwung müssen wir aus den letzten beiden Spielen mitnehmen. Sechs Punkte werden am Ende nicht reichen.“

Süle: „Wir sind heiß aufs Achtelfinale und können einen Meilenstein schaffen.“

+++ Terzic über Hummels +++

Terzic: „Mats Hummels fühlte sich gestern deutlich besser. Wir gehen davon aus, dass es reicht. Sonst sind wir aus dem Bayern-Spiel gut rausgekommen. Thomas Meunier ist wieder dabei. Gio Reyna konnte sein Pensum steigern. Er kann auch ein Thema werden.“

+++ PK startet +++

Niklas Süle und Edin Terzic sind da.

+++ Terzic mit Schicksalsschlag +++

Nach dem Abpfiff gegen Bayern sorgte Edin Terzic mit seinen Tränen für Aufsehen. Einen Tag später wurde bekannt, dass der Coach seinen Vater Anfang Oktober verlor.

+++ BVB auf Kurs +++

Mit sechs Punkten nach den ersten drei Partien liegt der BVB in der Gruppe G voll auf Kurs. Bei einem Sieg gegen Sevilla und einem zeitgleichen Punktgewinn von Manchester City beim FC Kopenhagen steht bereits zwei Spieltage vor Schluss das Weiterkommen fest.

