Leichtathletik, Marathon: Trainingspartner von Kipchoge wegen Dopings gesperrt

Das gab die unabhängige Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics am Montag bekannt. In einer Trainingsprobe von Kacheran aus dem April 2022 wurde das verbotene Mittel Testosteron gefunden. Der 30-Jährige war 2019 einer der Tempomacher, als Kipchoge in Wien unter Laborbedingungen als erster Mensch die Zwei-Stunden-Marke für einen Marathon geknackt hatte.