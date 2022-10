Schalke: Kramer-Nachfolger schon bereit? Reis laut Medien als Nachfolger gehandelt

Trainer Frank Kramer vom FC Schalke 04 hat noch eine Schonfrist von den Königsblauen für das Heimspiel am Freitag gegen die TSG Hoffenheim erhalten.

Bereits im Sommer hatte Erstliga-Aufsteiger Schalke bei dem 49-Jährigen angeklopft, der am 12. September in Bochum von seinen Aufgaben entbunden wurde.

Unter Kramer hatten die Knappen zuletzt dreimal in Folge verloren, zuletzt 0:4 am vergangenen Samstag bei Bayer Leverkusen. In einem offiziellen Statement hatten die Schalker anschließend Kramer eine Schonfrist für das Hoffenheim-Match eingeräumt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)